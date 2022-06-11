Высокоточными ракетами: в МО РФ сообщили об уничтожении пункта дислокации иностранных наёмников на Украине

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников, несколько районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также российские силы уничтожили украинский ЗРК «Бук-М1», сбили два самолёта МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины, а также 12 БПЛА.

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации на Украине высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников, а также поразили девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в ЛНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили украинский ЗРК «Бук-М1» и поразили 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ на территории ДНР.

«В результате ударов авиации уничтожено более

170 националистов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии, восемь специальных автомобилей, а также склад боеприпасов в районе Краснополье Донецкой Народной Республики», — рассказал Конашенков.

Вместе с тем российские средства ПВО за сутки сбили два самолёта МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины, а также 12 БПЛА. Были перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области, добавил Конашенков.

Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Украине на южном направлении, на позиции реактивной системы залпового огня "Ураган"

РИА Новости

«Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражён 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневых позиции артиллерийских подразделений», — уточнил представитель ведомства.

Российские силы за сутки уничтожили более 300 националистов, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», десять орудий полевой артиллерии, девять специальных автомобилей, а также девять полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, добавили в Минобороны.

«Ведутся переговоры о выходе мирных граждан»

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что на заводе «Азот» в Северодонецке заблокированы не менее 300 украинских военных. Также на территории завода могут оставаться до 500 мирных граждан.

«На «Азоте» сейчас заблокированы около 300—400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината. Там же могут оставаться и до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище завода», — написал он в своём Telegram.

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По словам Мирошника, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода.

«Украинским формированиям будет гарантирована жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», — добавил посол.

Между тем в Луганской и Донецкой народных республиках вновь сообщили об обстрелах своих территорий со стороны ВСУ. В частности, представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале сообщило, что украинские военные выпустили шесть мин калибра 122 мм по Первомайску.

В свою очередь, представительство ДНР отметило, что украинская сторона выпустила по направлению Донецка 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Ещё девять мин калибра 120 мм ВСУ выпустили по населённому пункту Гольмовский. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате украинских обстрелов за сутки погибли шесть мирных граждан, ещё 22 получили ранения.

Вместе с тем подразделения Народной милиции ДНР выбили украинские войска с позиций в районе посёлка Доломитное.

В свою очередь, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе 11 июня были выданы первые российские паспорта получившим гражданство РФ.

Ранее Рогов сообщал, что по состоянию на 6 июня документы на получение гражданства РФ подали более 70 тыс. человек в Запорожской области.

«Неприкрытый геноцид»

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия была вынуждена пойти на решительные шаги по отношению к Украине, так как не могла «оставить Донбасс на растерзание неонацистам».

«В последние годы евро-атлантический блок нарастил полномасштабное военное освоение Украины, из которой усиленно создавалась анти-Россия. В отношении русскоязычного населения на востоке страны проводился неприкрытый геноцид... Российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии», — цитирует его ТАСС.

Дипломат добавил, что Россия всегда выступала за систему равной и неделимой безопасности, но её справедливые и обоснованные требования о гарантиях безопасности последовательно игнорировались на Западе.