Военнослужащие ДНР выбили украинские войска с позиций в Доломитном

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Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики выбили украинские войска с позиций в районе посёлка Доломитное.
Военнослужащие ДНР выбили украинские войска с позиций в Доломитном
  • РИА Новости

«Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе посёлка Доломитное», — говорится в сообщении военного ведомства республики в Telegram.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщило, что за сутки пять мирных жителей республики погибли в результате обстрелов украинскими военными.

10 июня украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО «Град», выпустив 40 снарядов. 

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