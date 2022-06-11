Военнослужащие ДНР выбили украинские войска с позиций в Доломитном

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики выбили украинские войска с позиций в районе посёлка Доломитное.

«Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе посёлка Доломитное», — говорится в сообщении военного ведомства республики в Telegram.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщило, что за сутки пять мирных жителей республики погибли в результате обстрелов украинскими военными.

10 июня украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО «Град», выпустив 40 снарядов.