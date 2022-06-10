В ДНР сообщили о гибели пяти мирных жителей в результате обстрелов ВСУ за сутки
«В течение 10 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточнённая информация о пяти погибших и 21 раненом гражданском лице в результате обстрелов населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли четыре человека и ещё девять получили ранения.
Военные Донецкой Народной Республики совместно с ВС России с начала суток ликвидировали более 40 украинских националистов.