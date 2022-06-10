При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли четыре человека
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«ВФУ продолжают обстреливать Горловку, в результате чего четыре человека погибли и ещё девять получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о ранении шести человек при обстреле Горловки.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные выпустили десять ракет из «Града» по Еленовке в ДНР.