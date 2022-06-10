При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли четыре человека

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Четыре человека погибли и ещё девять получили ранения при обстреле Горловки со стороны украинских военных.
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли четыре человека
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«ВФУ продолжают обстреливать Горловку, в результате чего четыре человека погибли и ещё девять получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ранении шести человек при обстреле Горловки.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные выпустили десять ракет из «Града» по Еленовке в ДНР.

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