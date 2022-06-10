Украинские военные выпустили 10 ракет из «Града» по Еленовке в ДНР

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные выпустили десять ракет из «Града» по Еленовке в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:45 — н. п. Новомихайловка — н. п. Еленовка: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Также уточняется, что ещё десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град» были запущены по населённому пункту в 19:25. Вместе с этим обстрелам подверглись населённые пункты Зайцево и Гольмовский.

Ранее стало известно, что около здания администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Донецке произошёл взрыв. Взрывом выдавило стену и разрушило остальную часть хозяйственной постройки.

Советник главы правительства республики Ян Гагин сообщил, что украинские военнослужащие били целенаправленно по зданию администрации главы ДНР в Донецке кассетными боеприпасами.