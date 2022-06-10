В ДНР заявили, что ВСУ били по зданию администрации главы республики кассетными боеприпасами

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Украинские военнослужащие били целенаправленно по зданию администрации главы ДНР в Донецке кассетными боеприпасами, заявил советник главы правительства республики Ян Гагин.
В ДНР заявили, что ВСУ били по зданию администрации главы республики кассетными боеприпасами
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Был прилёт достаточно серьёзный. Я так понимаю, кассеты не все сработали... Я думаю, что цель была — администрация главы республики… В городе сейчас нигде не безопасно», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гагина, фрагменты боеприпасов упали на крышу соседнего здания, один из них влетел в квартиру через балкон. Жертв нет.

Ранее сообщалось, что около здания администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Донецке произошёл взрыв.

Взрывом выдавило стену и разрушило остальную часть хозяйственной постройки.

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