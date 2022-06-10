В ДНР заявили, что ВСУ били по зданию администрации главы республики кассетными боеприпасами
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Был прилёт достаточно серьёзный. Я так понимаю, кассеты не все сработали... Я думаю, что цель была — администрация главы республики… В городе сейчас нигде не безопасно», — цитирует его РИА Новости.
По словам Гагина, фрагменты боеприпасов упали на крышу соседнего здания, один из них влетел в квартиру через балкон. Жертв нет.
Ранее сообщалось, что около здания администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Донецке произошёл взрыв.
Взрывом выдавило стену и разрушило остальную часть хозяйственной постройки.