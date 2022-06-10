В ДНР заявили об уничтожении более 40 украинских националистов за сутки

Военные Донецкой Народной Республики совместно с ВС России с начала суток ликвидировали более 40 украинских националистов.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.

Кроме того, были уничтожены два БТР-2, одна огневая позиция 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30, два грузовых транспортных средства, а также две огневые точки противника в районе населённого пункта Авдеевка.

Также военные ДНР захватили одну 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» и одну БМП.

Ранее стало известно, что около здания администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Донецке произошёл взрыв.

Взрывом выдавило стену и разрушило остальную часть хозяйственной постройки.

Советник главы правительства республики Ян Гагин сообщил, что украинские военнослужащие били целенаправленно по зданию администрации главы ДНР в Донецке кассетными боеприпасами.