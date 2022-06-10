В ДНР заявили об уничтожении более 40 украинских националистов за сутки
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.
Кроме того, были уничтожены два БТР-2, одна огневая позиция 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30, два грузовых транспортных средства, а также две огневые точки противника в районе населённого пункта Авдеевка.
Также военные ДНР захватили одну 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» и одну БМП.
Ранее стало известно, что около здания администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Донецке произошёл взрыв.
Взрывом выдавило стену и разрушило остальную часть хозяйственной постройки.
Советник главы правительства республики Ян Гагин сообщил, что украинские военнослужащие били целенаправленно по зданию администрации главы ДНР в Донецке кассетными боеприпасами.