Украинские военные выпустили 40 снарядов из «Градов» по Донецку

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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО «Град», выпустив 40 снарядов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские военные выпустили 40 снарядов из «Градов» по Донецку
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Камышевка — г. Донецк: выпущено 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около здания администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Донецке произошёл взрывВзрывом выдавило стену и разрушило остальную часть хозяйственной постройки.

Советник главы правительства республики Ян Гагин сообщил, что украинские военнослужащие били целенаправленно по зданию администрации главы ДНР в Донецке кассетными боеприпасами.

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