«Уничтожена авиатехника ВСУ»: МО РФ сообщило о ракетном ударе по украинскому военному аэродрому Днепр
- Обломки украинского штурмовика Су-25, март 2022 года
- РИА Новости
Российские ВС ракетным ударом уничтожили украинскую авиатехнику, размещённую на военном аэродроме Днепр, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.
Также ракетами были поражены два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Ударами авиации уничтожены более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град». В результате ударов артиллерии уничтожены свыше 350 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», пять орудий полевой артиллерии и миномётов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять украинских беспилотников и два самолёта — Су-25 и МиГ-29. Кроме того, были перехвачены четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
- © Министерство обороны РФ
Помимо этого, российские инженеры продолжают работу по разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы».
«К настоящему времени российскими военнослужащими очищено более пяти квадратных километров территории населённых пунктов Яровая и Студенок, обнаружено и уничтожено 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин», — заключил он.
Гумпомощь для Харьковской области
Российские военные в ходе проведения спецоперации в поддержку Донбасса доставили очередную партию гуманитарной помощи в населённые пункты Харьковской области, которые были освобождены от украинских националистических формирований. Как сообщили в Минобороны РФ, гуманитарный груз составил около 100 т продовольствия и предметов первой необходимости.
«В первую очередь необходимой помощью обеспечиваются семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды», — указали в оборонном ведомстве.
Кроме того, военные медики российских ВС оказали медпомощь нуждающимся мирным жителям Харьковской области: «Во время консультаций жители получили необходимые лекарства. Медикаменты были доставлены и в поселковые больницы Харьковской области, которые крайне в них нуждаются».
Продвижение войск ДНР и ЛНР
Утром 10 июня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о продвижении в направлении Славянска.
«В настоящее время под нашим контролем находятся 235 населённых пунктов, включая Триполье, Владимировку (Артёмовский район), Ставки и Липовое (Краснолиманский район)», — говорится в сообщении.
В свою очередь, в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что при огневой поддержке российских ВС продолжаются наступательные действия в районе Золотого: «В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понёс значительные потери в бронетехнике и живой силе».
Возрождение «Запорожца»
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о намерении восстановить работу Запорожского автомобилестроительного завода после освобождения города Запорожье от украинских националистов.
«Понятия «Запорожец» уже нет давно, они не производятся свыше 20 лет как автомобили, но в народном названии и понимании это звучит именно так. Мы видим, как сейчас положительно воспринято жителями России возвращение понятия автомобилей «Москвич», которые на новых платформах, в новом дизайне и с хорошими техническими данными готовятся к выпуску. Аналогично и в Запорожской области», — цитирует его ТАСС.
По его словам, сроки перезапуска ЗАЗа будут зависеть от степени повреждений инфраструктуры в Запорожье к моменту его освобождения.
«Запорожская область — это территория, которая освобождена очень вежливо, аккуратно и практически бескровно — весь юг Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар. Если боевые столкновения были, то они были минимальны. Просто от отчаяния боевики Зеленского обстреливали уже мирные города, чтобы разрушить, чтобы были проблемы восстановления», — заметил Рогов.