Ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожены авиатехника воздушных сил Украины на военном аэродроме Днепр и производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения ВСУ вблизи Харькова, сообщили в Минобороны РФ. Также российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников и два самолёта — Су-25 и МиГ-29.

Российские ВС ракетным ударом уничтожили украинскую авиатехнику, размещённую на военном аэродроме Днепр, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.

Также ракетами были поражены два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Ударами авиации уничтожены более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град». В результате ударов артиллерии уничтожены свыше 350 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», пять орудий полевой артиллерии и миномётов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять украинских беспилотников и два самолёта — Су-25 и МиГ-29. Кроме того, были перехвачены четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

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Помимо этого, российские инженеры продолжают работу по разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы».

«К настоящему времени российскими военнослужащими очищено более пяти квадратных километров территории населённых пунктов Яровая и Студенок, обнаружено и уничтожено 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин», — заключил он.

Гумпомощь для Харьковской области

Российские военные в ходе проведения спецоперации в поддержку Донбасса доставили очередную партию гуманитарной помощи в населённые пункты Харьковской области, которые были освобождены от украинских националистических формирований. Как сообщили в Минобороны РФ, гуманитарный груз составил около 100 т продовольствия и предметов первой необходимости.

«В первую очередь необходимой помощью обеспечиваются семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды», — указали в оборонном ведомстве.

Кроме того, военные медики российских ВС оказали медпомощь нуждающимся мирным жителям Харьковской области: «Во время консультаций жители получили необходимые лекарства. Медикаменты были доставлены и в поселковые больницы Харьковской области, которые крайне в них нуждаются».

Продвижение войск ДНР и ЛНР

Утром 10 июня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о продвижении в направлении Славянска.

«В настоящее время под нашим контролем находятся 235 населённых пунктов, включая Триполье, Владимировку (Артёмовский район), Ставки и Липовое (Краснолиманский район)», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что при огневой поддержке российских ВС продолжаются наступательные действия в районе Золотого: «В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понёс значительные потери в бронетехнике и живой силе».

Возрождение «Запорожца»

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о намерении восстановить работу Запорожского автомобилестроительного завода после освобождения города Запорожье от украинских националистов.

«Понятия «Запорожец» уже нет давно, они не производятся свыше 20 лет как автомобили, но в народном названии и понимании это звучит именно так. Мы видим, как сейчас положительно воспринято жителями России возвращение понятия автомобилей «Москвич», которые на новых платформах, в новом дизайне и с хорошими техническими данными готовятся к выпуску. Аналогично и в Запорожской области», — цитирует его ТАСС.

По его словам, сроки перезапуска ЗАЗа будут зависеть от степени повреждений инфраструктуры в Запорожье к моменту его освобождения.

«Запорожская область — это территория, которая освобождена очень вежливо, аккуратно и практически бескровно — весь юг Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар. Если боевые столкновения были, то они были минимальны. Просто от отчаяния боевики Зеленского обстреливали уже мирные города, чтобы разрушить, чтобы были проблемы восстановления», — заметил Рогов.