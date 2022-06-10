Власти Херсонской области объявили о запуске системы социальных выплат в регионе
«Практически все жители Херсонской области уже в ближайшее время получат социальные выплаты», — передаёт ТАСС слова Стремоусова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
Кроме того, по словам Стремоусова, в данный момент в Херсонской области решается вопрос, касающийся медикаментов.
«С медикаментами мы пытаемся точечно разобраться, и аптеки начинают работать на сегодняшний момент», — рассказал он.
Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области отменена пошлина за получение российского паспорта.