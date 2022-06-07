Глава Херсонской области заявил об отмене пошлины за получение российского паспорта

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Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что в Херсонской области отменена пошлина за получение российского паспорта.
Глава Херсонской области заявил об отмене пошлины за получение российского паспорта
  • РИА Новости

«Мы вместе с (главой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением. — RT) Балицким попросили (первого замруководителя администрации президента России. — RT) Сергея Владиленовича Кириенко: была дана команда, пошлина снята», — сказал он.

По его словам, «люди не будут платить эти 300 рублей».

Также он заявил, что в ближайшее время будет поставлено оборудование для фотографирования.

«Это тоже ещё порядка 500 рублей, даже больше, которые люди тратят на фотографирование», — отметил он.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали около 1,5 тыс. жителей Херсона

Он также отметил, что Херсонская область продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции ЕС и отказа союза признавать выданные в регионе российские паспорта.

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