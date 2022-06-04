В Херсонской области намерены продолжить интеграцию с Россией, несмотря на позицию ЕС

Херсонская область продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции ЕС и отказа союза признавать выданные в регионе российские паспорта, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря ни на какие заявления и позиции Евросоюза. Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не под силам помешать», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов отметил, что будет одним из первых вместе с главой региона Владимиром Сальдо, кто получит российские паспорта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признаёт и осуждает выдачу российских паспортов жителям освобождённых территорий Херсона и Запорожья.