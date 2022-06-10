МО России: российские военнослужащие доставили 100 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Военнослужащие России доставили 100 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области.

«В населённые пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

В ведомстве отметили, что семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды получают всю необходимую помощь в первую очередь.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев информировал, что в период с 2 марта Россия доставила на Украину почти 28 тыс. гуманитарной помощи.