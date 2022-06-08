С марта Россия доставила на Украину почти 28 тысяч тонн гуманитарного груза

Короткая ссылка
В период с 2 марта Россия доставила на Украину почти 28 тыс. т гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
С марта Россия доставила на Украину почти 28 тысяч тонн гуманитарного груза
  • РИА Новости

«Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 976,7 т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1130 гуманитарных акций», — сказал он.

По словам Мизинцева, за сутки было проведено восемь гумакций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее сообщалось, что в Донецк прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить