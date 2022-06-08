С марта Россия доставила на Украину почти 28 тысяч тонн гуманитарного груза

В период с 2 марта Россия доставила на Украину почти 28 тыс. т гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 976,7 т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1130 гуманитарных акций», — сказал он.

По словам Мизинцева, за сутки было проведено восемь гумакций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее сообщалось, что в Донецк прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Московской области.