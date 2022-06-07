Груз с 60 тоннами гумпомощи прибыл в Донецк из Подмосковья

В Донецк прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Московской области. Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты региона Сергей Леонов заявил, что несмотря на участившиеся обстрелы города, гуманитарная помощь будет поступать и впредь.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня приехало три фуры, это примерно 60 т гуманитарного груза. Сюда входят товары личной гигиены, продукты питания, товары первой необходимости», — рассказал Леонов.

Наряду с этим стало известно, что 200 детей из Донбасса в возрасте от семи до 17 лет прибыли в Татарстан, чтобы отдохнуть в детских летних лагерях. Об этом рассказал министр по делам молодёжи Тимур Сулейманов, передаёт сайт inkazan.ru.

«Есть подтверждения от детей и родителей о желании отдохнуть в наших лагерях, поэтому для каждого из них обязательно будет организован отдых», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге готовят к отправке очередную фуру с гуманитарной помощью жителям ЛНР и ДНР.