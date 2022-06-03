В Оренбурге готовят очередную партию гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР

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В Оренбурге готовят к отправке очередную фуру с гуманитарной помощью жителям ЛНР и ДНР.
В Оренбурге готовят очередную партию гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР
  • © Пресс-служба МЧС

«Мы массово участвуем в сборе пожертвований для детей и жителей Донецка, Луганска, Херсонской области — тех территорий, которые в течение восьми лет подвергаются насилию и вооружённому воздействию», — цитирует RIA56 заместителя командующего 31-й ракетной армии по военно-политической работе полковника Сергея Гизатулина.

По его словам, в гумпомощь входят предметы первой необходимости, средства личной гигиены, школьные принадлежности для детей, продукты питания длительного хранения.

Также сообщается, что очередную партию помощи доукомплектуют коробками с письменными принадлежностями, шоколадом и сгущенкой.

Ранее стало известно, что предприниматели Севастополя с начала спецоперации собрали более 10 т гуманитарной помощи для беженцев и жителей освобождённых территорий ДНР, ЛНР и Украины.

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