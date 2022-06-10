Кадыров заявил, что спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска в ближайшие дни﻿

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале информировал о том, что чеченские спецподразделения в ближайшие дни приступят к освобождению Лисичанска в Луганской Народной Республике.

«Как сообщает Замид Чалаев с места событий, накануне они разгромили формирования теробороны и сил специальных операций Украины в количестве 58 человек. В ближайшие дни наши спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска», — написал он. 

Ранее первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире телеканала «Соловьев Live» выразил уверенность, что вопрос окружения Лисичанска силами ДНР решится в ближайшее время.

До этого заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военные ВСУ отчаянно пытаются избежать создания котла по линии населённых пунктов Артёмовск — Лисичанск — Северодонецк и оказывают серьёзное сопротивление.

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