В ДНР заявили о скором решении вопроса с окружением Лисичанска

Первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил в эфире телеканала «Соловьев Live», что вопрос окружения Лисичанска силами ДНР решится в ближайшее время.

«Вопрос с окружением Лисичанска, я думаю, — вопрос ближайшего времени. Хотя в войне прогнозы — дело неблагодарное. Но у нас там серьёзные силы и ребята», — цитирует его ТАСС.

Также он уточнил, что вопрос окружения Северодонецка силами ДНР уже решён, однако военные ВСУ ещё остаются в промышленной зоне.

«Как только там с этими населёнными пунктами, с этой территорией вопрос будет решён, я думаю, уже по остальным территориям повеселее пойдёт, тот же Краматорск, тот же Артёмовск», — добавил Безсонов.

Он также подчеркнул, что военные силы ДНР всегда учитывают фактор гражданского населения, поэтому продвижения идут «уверенно, но медленно».

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военные ВСУ отчаянно пытаются избежать создания котла по линии населённых пунктов Артёмовск — Лисичанск — Северодонецк и оказывают серьёзное сопротивление.