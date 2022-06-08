Басурин рассказал о попытках ВСУ избежать нового котла
- РИА Новости
«Противник реально оказывает очень серьёзное сопротивление, кидает в бой всё время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котёл Лисичанск — Северодонецк — Артёмовск произойдёт, то всё будет нависать над Славянском с трёх сторон, поэтому они пытаются этого не допустить, сопротивление оказывают очень серьёзное», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что силы ДНР продвинулись в направлении Артёмовска и Славянска «с севера и с запада».
«Есть продвижения. Небольшие, но есть», — сказал Басурин.
Ранее он заявил о применении тактики малых котлов на Авдеевском направлении.