Басурин рассказал о попытках ВСУ избежать нового котла

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Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала заявил, что военные ВСУ отчаянно пытаются избежать создания котла по линии населённых пунктов Артёмовск — Лисичанск — Северодонецк и оказывают серьёзное сопротивление.
Басурин рассказал о попытках ВСУ избежать нового котла
  • РИА Новости

«Противник реально оказывает очень серьёзное сопротивление, кидает в бой всё время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котёл Лисичанск — Северодонецк — Артёмовск произойдёт, то всё будет нависать над Славянском с трёх сторон, поэтому они пытаются этого не допустить, сопротивление оказывают очень серьёзное», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что силы ДНР продвинулись в направлении Артёмовска и Славянска «с севера и с запада».

«Есть продвижения. Небольшие, но есть», — сказал Басурин.

Ранее он заявил о применении тактики малых котлов на Авдеевском направлении.

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