Минобороны России показало работу артиллерийских установок «Акация» на Украине

Короткая ссылка
Минобороны опубликовало видео работы артиллерийских установок «Акация» в ходе спецоперации на Украине.
Минобороны России показало работу артиллерийских установок «Акация» на Украине
  • © Министерство обороны РФ

«Минобороны показало, как российские артиллеристы уничтожают позиции ВСУ огнём из артиллерийских установок «Акация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные получают координаты цели с беспилотников и после этого наносят удар осколочно-фугасными или кумулятивными снарядами.

Ранее Минобороны показало кадры работы расчётов российских артиллерийских подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить