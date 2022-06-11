Минобороны России показало работу артиллерийских установок «Акация» на Украине

Минобороны опубликовало видео работы артиллерийских установок «Акация» в ходе спецоперации на Украине.

«Минобороны показало, как российские артиллеристы уничтожают позиции ВСУ огнём из артиллерийских установок «Акация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные получают координаты цели с беспилотников и после этого наносят удар осколочно-фугасными или кумулятивными снарядами.

Ранее Минобороны показало кадры работы расчётов российских артиллерийских подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине.