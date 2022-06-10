Минобороны России показало кадры работы подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине

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Минобороны России опубликовало видео работы расчётов артиллерийских подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине.
Минобороны России показало кадры работы подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Отмечается, что батарея «Мста-С» уничтожила бронетехнику подразделений ВСУ на замаскированных позициях.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили порядка 500 украинских военных.

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