Минобороны России показало кадры работы подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине
Минобороны России опубликовало видео работы расчётов артиллерийских подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине.
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Отмечается, что батарея «Мста-С» уничтожила бронетехнику подразделений ВСУ на замаскированных позициях.
Ранее в Минобороны сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили порядка 500 украинских военных.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»