МО: авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили порядка 500 украинских военных
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«В результате ударов авиации уничтожены более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления и 138 огневых позиций артиллерии ВСУ.
Также удары нанесены по 303 районам сосредоточения живой силы и военной техники, рассказали в министерстве.
Кроме того, российские ВКС ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр.
Министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что «ситуация на фронте тяжёлая».