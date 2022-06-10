МО: авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили порядка 500 украинских военных

В результате авиаударов ВС России на Украине уничтожены более 150 националистов, ракетными войсками и артиллерией также поражены свыше 350 военных, сообщило российское Министерство обороны.

«В результате ударов авиации уничтожены более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления и 138 огневых позиций артиллерии ВСУ.

Также удары нанесены по 303 районам сосредоточения живой силы и военной техники, рассказали в министерстве.

Кроме того, российские ВКС ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр.

Министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что «ситуация на фронте тяжёлая».