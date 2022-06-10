МО: авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили порядка 500 украинских военных

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В результате авиаударов ВС России на Украине уничтожены более 150 националистов, ракетными войсками и артиллерией также поражены свыше 350 военных, сообщило российское Министерство обороны.
МО: авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили порядка 500 украинских военных
  • AFP
  • © Yasuyoshi CHIBA

«В результате ударов авиации уничтожены более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления и 138 огневых позиций артиллерии ВСУ.

Также удары нанесены по 303 районам сосредоточения живой силы и военной техники, рассказали в министерстве.

Кроме того, российские ВКС ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр.

Министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что «ситуация на фронте тяжёлая».

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