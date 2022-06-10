ВКС России уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские ВКС ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника Воздушных сил Украины», — сказал он.

Ранее Минобороны России показало кадры с уничтоженным украинским самолётом МиГ-29 в районе Славянска.