ВКС России уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские ВКС ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр.
- AP
- © Efrem Lukatsky
«Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника Воздушных сил Украины», — сказал он.
Ранее Минобороны России показало кадры с уничтоженным украинским самолётом МиГ-29 в районе Славянска.
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