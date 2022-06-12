Глава СК России Бастрыкин призвал поддержать ВС России в спецоперации

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил граждан с Днём России и призвал их поддержать Вооружённые силы страны в период спецоперации.

Поздравление глава ведомства разместил на своей официальной странице в соцсетях.

«Сегодня, когда наши солдаты, защитники находятся на передовой, освобождая Донбасс от нацизма и преступного киевского режима, мы все должны объединиться и поддержать нашу армию, наш братский народ», — написал Бастрыкин.

Глава СК также подчеркнул в сообщении, что долг каждого — чтить историческую память и многовековую культуру Родины, гордиться её достижениями и не бросать своих соотечественников в трудную минуту.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов во время торжественного приёма в посольстве в Вашингтоне по случаю Дня России заявил, что российская сторона была вынуждена пойти на решительные шаги по отношению к Украине, так как не могла оставить Донбасс на растерзание неонацистам.