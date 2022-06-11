Посол Антонов: Россия не могла оставить Донбасс на растерзание неонацистам

Посол России в США Анатолий Антонов в ходе приёма в посольстве в Вашингтоне заявил о том, что Россия была вынуждена пойти на решительные шаги по отношению к Украине, так как не могла оставить Донбасс на растерзание неонацистам.

«В последние годы евроатлантический блок нарастил полномасштабное военное освоение Украины, из которой усиленно создавалась анти-Россия. В отношении русскоязычного населения на востоке страны проводился неприкрытый геноцид», — цитирует дипломатического представителя ТАСС.

Кроме того, по словам дипломата, российские решительные действия являются вынужденной и своевременной мерой, которая имеет своей целью дать упреждающий отпор агрессии.

Ранее сообщалось, что в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне проходит торжественный приём в честь Дня России. Его посетили представители дружественных стран, в том числе дипломаты из СНГ, Африки и Латинской Америки.