Посол Антонов: Россия не могла оставить Донбасс на растерзание неонацистам
«В последние годы евроатлантический блок нарастил полномасштабное военное освоение Украины, из которой усиленно создавалась анти-Россия. В отношении русскоязычного населения на востоке страны проводился неприкрытый геноцид», — цитирует дипломатического представителя ТАСС.
Кроме того, по словам дипломата, российские решительные действия являются вынужденной и своевременной мерой, которая имеет своей целью дать упреждающий отпор агрессии.
Ранее сообщалось, что в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне проходит торжественный приём в честь Дня России. Его посетили представители дружественных стран, в том числе дипломаты из СНГ, Африки и Латинской Америки.