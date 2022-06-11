Главы дружественных дипмиссий прибыли на приём в честь Дня России в посольство в США

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Торжественный приём в честь Дня России в посольстве страны в Вашингтоне посетили представители дружественных стран.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского дипломатического представителя в Америке Анатолия Антонова.

«К нам пришли люди из дружественных стран», — прокомментировал Антонов прибытие в посольство дипломатов иностранных государств.

По его словам, на приём прибыли главы нескольких дипмиссий СНГ, в том числе Туркмении, Узбекистана и Армении.

«Очень важно, что мы договорились о наших контактах», — подчеркнул Антонов.

Кроме того, на мероприятии появились представители стран Африки и Латинской Америки.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страна открыта для дипломатического взаимодействия с другими странами, основанного на уважении и равноправии.

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