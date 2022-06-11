Посол Антонов: Россия открыта для дипломатического взаимодействия с другими странами
Такое заявление дипломатический представитель сделал во время приёма в посольстве России в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
«Россия открыта для дипломатического взаимодействия, основанного на взаимном уважении и равноправии, особенно сейчас, когда мир сталкивается со столь большим числом вызовов, требующих согласованного реагирования со стороны всего мирового сообщества», — цитирует Антонова агентство.
Ранее Анатолий Антонов заявил, что двусторонние отношения России и США зашли в тупик.