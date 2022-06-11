Посол Антонов: Россия открыта для дипломатического взаимодействия с другими странами

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страна открыта для дипломатического взаимодействия с другими странами, основанного на уважении и равноправии.

Такое заявление дипломатический представитель сделал во время приёма в посольстве России в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

«Россия открыта для дипломатического взаимодействия, основанного на взаимном уважении и равноправии, особенно сейчас, когда мир сталкивается со столь большим числом вызовов, требующих согласованного реагирования со стороны всего мирового сообщества», — цитирует Антонова агентство.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что двусторонние отношения России и США зашли в тупик.

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