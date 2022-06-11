Посол Антонов: диалог России и США в тупике

Посол России в США Анатолий Антонов во время приёма в российском представительстве в Вашингтоне по случаю Дня России заявил, что двухсторонние отношения страны и США зашли в тупик.

Об этом сообщает ТАСС.

«Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки», — заключил посол.

Антонов подчеркнул, что причиной проблемы диалога со Штатами стала сама Америка.

«Из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашёл в тупик», — заявил он.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединённые Штаты на данном этапе не рассматривают возможность проведения нового раунда диалога с Россией по стратегической стабильности.