Посол Антонов: диалог России и США в тупике
Об этом сообщает ТАСС.
«Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки», — заключил посол.
Антонов подчеркнул, что причиной проблемы диалога со Штатами стала сама Америка.
«Из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашёл в тупик», — заявил он.
Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединённые Штаты на данном этапе не рассматривают возможность проведения нового раунда диалога с Россией по стратегической стабильности.