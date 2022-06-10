Госдеп США: диалог с Россией по стратегической стабильности пока не планируется
«Мы приостановили участие в диалоге по стратегической стабильности и сейчас не планируем новую сессию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне.
По его словам, контакты между двумя странами на данном этапе ограниченны, а общение сторон заканчивается на обсуждении технических проблем.
Антонов также подчеркнул, что сохранение контактов между российскими и американскими военными имеет важность для предотвращения прямой военной конфронтации.