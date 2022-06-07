Посол Антонов отметил важность контактов между военными России и США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сохранение контактов между российскими и американскими военными имеет важность для предотвращения прямой военной конфронтации.

Он уточнил, что «эпизодические телефонные разговоры» ведутся между министрами обороны и начальниками генеральных штабов двух стран.

«Я считаю, что это крайне важно для предотвращения прямой военной конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул Антонов в эфире Первого канала.

При этом Антонов отметил, что российско-американские дипломатические отношения крайне ограничены, а политический диалог двух стран находится на беспрецедентно низком уровне.

19 мая начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли.

13 мая министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры.