Посол Антонов: диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низком уровне
«Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низкой отметке, доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидный взаимный интерес», — заявил он в эфире Первого канала.
Он отметил, что контакты между двумя странами на данном этапе ограничены, а общение сторон заканчивается на обсуждении технических проблем.
2 июня Минфин США заявил, что американские власти вводят санкции против 17 российских граждан, включая официального представителя МИД России Марию Захарову и главу Минэкономразвития России Максима Решетникова.
6 июня МИД России ввёл персональные санкции в отношении министров финансов и энергетики США Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм.
Также рестрикции были введены против отдельных чиновников Белого дома и Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках.