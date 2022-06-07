Посол Антонов: диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низком уровне

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне.

«Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низкой отметке, доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидный взаимный интерес», — заявил он в эфире Первого канала.

Он отметил, что контакты между двумя странами на данном этапе ограничены, а общение сторон заканчивается на обсуждении технических проблем.

2 июня Минфин США заявил, что американские власти вводят санкции против 17 российских граждан, включая официального представителя МИД России Марию Захарову и главу Минэкономразвития России Максима Решетникова.

6 июня МИД России ввёл персональные санкции в отношении министров финансов и энергетики США Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм.

Также рестрикции были введены против отдельных чиновников Белого дома и Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках.