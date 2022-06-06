Россия внесла в «стоп-лист» ряд чиновников Белого дома и Госдепартамента США

Министерство иностранных дел России включило в «стоп-лист» отдельных чиновников Белого дома и Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках.

В частности, в список попали руководитель Бюро по безопасности киберпространства и цифровой политики Госдепартамента Эдвард Бастиан, руководитель офиса Госдепартамента по координации санкций Джеймс О’Брайен, координатор Госдепартамента по кибербезопасности Мишель Маркофф.

Также меры коснулись таких чиновников администрации, как директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бедингфилд, помощник президента по вопросам экономики Брайан Диз, помощник главы аппарата президента Дженнифер Диллон, советник президента по юридическим вопросам Дана Ремус, советник президента Стивен Риккетти и помощник главы аппарата госсекретаря, брат помощника президента по национальной безопасности Джона Салливана — Томас Салливан.

Также персональные санкции введены в отношении министров финансов и энергетики США Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм.