«Боевикам выданы костюмы химзащиты»: в Минобороны заявили о подготовке СБУ провокации c применением отравляющих веществ

Украинские спецслужбы готовят в Сумской области очередную провокацию с применением ядовитых веществ, заявили в Минобороны РФ. В частности, на это указывает выдача военнослужащим ВСУ и боевикам теробороны в Сумах костюмов химзащиты, а также проведение тренировок по порядку действий при объявлении химической тревоги. По данным ведомства, украинская сторона намерена нанести удары по приграничным районам России, а после постановочного ответного огня — распылить сильнодействующие отравляющие вещества, чтобы обвинить в этом Москву. В Минобороны вновь подчеркнули, что все российские запасы химоружия были уничтожены в соответствии с международными договорённостями в этой сфере.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о готовящейся в Сумской области провокации украинской стороны, в последствиях которой планируется обвинить Россию.

«По имеющейся достоверной информации сотрудниками СБУ готовится очередная провокация с применением опасных химических веществ. В городе Сумы военнослужащим ВСУ и боевикам подразделений территориальной обороны выданы костюмы химической защиты. Проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги. По замыслу «киевских сценаристов» по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населённых пунктов Сумской области. После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществлённого российскими вооружёнными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества», — сообщил Мизинцев.

По его словам, это планируется зафиксировать при участии специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы затем обвинить российских военных в применении химоружия против мирного населения.

«Очередной раз обращаем внимание мировой общественности, что Вооружённые силы России не применяют химическое оружие. Все его запасы в Российской Федерации уничтожены в соответствии с заключёнными договорами», — подчеркнули в Минобороны.

Наряду с этим в ведомстве заявили, что украинские вооружённые формирования продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры в военных целях.

В частности, боевики батальонов теробороны разместились в зданиях школ в Николаеве и Кременчуге, а на прилегающих территориях были оборудованы огневые точки и позиции артиллерии. В центре детского и юношеского творчества в населённом пункте Дружковка на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР боевики развернули штаб территориальной обороны. Опорные пункты ВСУ также размещены в зданиях дома культуры и аграрного техникума в Константиновке.

СК изучит факты продовольственного терроризма

В свою очередь, в Следственном комитете России заявили о намерении изучить представленные Минобороны данные о поджоге украинскими боевиками хранилища с зерном на территории порта Мариуполя, что расценивается как продовольственный терроризм со стороны Киева.

«Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту Мариуполя. В результате уничтожено более 50 тыс. т зерна», — заявили в СК.

В ведомстве также рассказали, что под Красным Лиманом был обнаружен бывший пионерский лагерь, который украинские радикалы использовали для воспитания нацизма в школьниках, а позднее — как командный пункт.

«Во время наступления российских войск командиры ВСУ бросили объект. Там остались запасы еды, средства связи и координации, а также нацистская атрибутика. Кроме того, на территории лагеря были обнаружены окопы и места проживания военнослужащих украинских войск», — сообщили в СК.

Назначения в правительстве ДНР

Тем временем в правительстве ДНР произошли серьёзные перестановки. Председателем кабмина республики назначен Виталий Хоценко, который с 2019 года возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. Его заместителями стали экс-помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев и бывший первый замгубернатора Ульяновской области Александр Костомаров. Соответствующие указы подписал глава республики Денис Пушилин.

Также по теме Пушилин: смена правительства ДНР вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что смена правительства республики была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

По его словам, реорганизация кабмина была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы с Россией. Глава ДНР добавил, что новый глава правительства обладает достаточным опытом, чтобы выстроить его эффективную работу.

«Многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись, и сейчас я рассчитываю на позицию нового председателя правительства. Ему необходимо выстроить команду, расставить приоритеты. А потом уже будем двигаться дальше», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Прежнему главе правительства ДНР Александру Ананченко он предложил возглавить развитие госсектора.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил, что новый глава правительства ДНР курировал региональную промышленную политику в министерстве.

«Виталий Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном министерстве, — цитирует Мантурова РИА Новости. — И конечно, в решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, он сможет рассчитывать на нашу поддержку».