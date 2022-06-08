«В живой силе, вооружении и военной технике»: Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ в Донбассе

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинские военные несут «значительные потери» в Донбассе. Речь идёт о живой силе, вооружении и военной технике. Наряду с этим высокоточными ракетами были поражены бронетанковый завод в районе Харькова, два пункта управления и батарея реактивных систем залпового огня «Ураган». Российские средства ПВО перехватили три ракеты ОТК «Точка-У» и пять снарядов РСЗО «Смерч». В то же время москвичи в ходе голосования определили, что территория около посольства США в столице получит название «площадь Донецкой Народной Республики».

Украинская группировка в Донбассе несёт значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и миномётов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники», — сказал Конашенков.

Он также сообщил, что ударами высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова был поражён бронетанковый завод, в цехах которого осуществлялись ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ. Также целями ВС РФ стали два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган».

«В районах Малиновки Харьковской области, Спорного Донецкой Народной Республики, Звановки уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами. В районе населённого пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ», — добавил он.

При этом в результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения. В свою очередь, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 320 националистов, четыре склада боеприпасов, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии и миномётов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1».

Российские средства ПВО сбили два украинских самолёта МиГ-29, вертолёт Ми-8 и 11 украинских беспилотников, а также перехватили три ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Чернобаевки Херсонской области.

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Площадь ДНР в Москве

Жители Москвы проголосовали за то, чтобы территория у посольства США, расположенного в Пресненском районе, стала площадью Донецкой Народной Республики.

«Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «площадь Донецкой Народной Республики». В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана ещё одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики», — говорится в публикации на сайте мэра и правительства столицы.

Другими вариантами были «площадь защитников Донбасса» (31,54%) и «площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%).

Референдум в Запорожской области

Власти Запорожской области приняли решение начать подготовку к проведению референдума по вхождению в состав Российской Федерации, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его мнению, чем раньше это произойдёт, тем быстрее наладится жизнь.

«Подготовка займёт несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России», — цитирует его РИА Новости.

При этом регион намерен восстановить автобусное, грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Это позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска, подчеркнул Рогов.

Он также сообщил, что первая партия паспортов граждан РФ готова к выдаче в Запорожской области: «Как минимум 500 человек точно получат паспорта в День России — 12 июня».

Конфликт Зеленского и украинских военных

Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и военным командованием страны возникли разногласия, утверждает хакер из группы RaHDIt на условиях анонимности. Так, по его словам, действия украинских политиков, замалчивающих реальные боевые потери, не добавляют им «популярности в войсках».

«У них разные точки зрения на проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска. Военные исходят из целесообразности, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое руководство считает, что это негативно повлияет на моральный дух в стране. Они не смогут объяснить, почему отошли, и надеются, что при поставках реактивных систем залпового огня они смогут как-то переломить ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

3 июня аналогичным образом высказывался президент Белоруссии Александр Лукашенко: «По моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзное противостояние и конфликт».

Белорусский лидер также отметил, что в ВСУ видят, что на Украине скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не может заменить вооружённые силы.