Лукашенко заявил, что между Зеленским и украинскими военными начинается конфликт

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что, по его данным, между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается противостояние и конфликт. Его заявление приводит БЕЛТА.

«Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзное противостояние и конфликт. Военные как никто понимают, что такое конфликт с Россией», — сказал он.

По словам белорусского президента, украинские военные видят, что на Украине скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооружённые силы.

Также Лукашенко заявил, что сомнительные договорённости и обещания руководства Украины в адрес Польши вызывают негативную реакцию внутри националистических сил на Украине, включая военных.

По его словам, националисты увидели, что Зеленский предоставил полякам особый статус. Лукашенко считает, что это ведёт к тому, что Польша «оттяпает запад» Украины. Белорусский президент считает, что националистические силы на Украине не хотят, чтобы в стране «были не только русские, белорусы, но и поляки».

«И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите — сбывается. Я ж тогда сказал: ещё к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал о попытках стран Запада расчленить Украину.