Лукашенко рассказал о попытках стран Запада расчленить Украину
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- © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
«Натовцы концентрируют войска на западных рубежах (Союзного государства. — RT), есть неожиданные вещи на Украине. Нас, да и вас тоже это беспокоит. Они, политики, делают шаги, чтобы расчленить Украину», — приводит РИА Новости его слова.
Лукашенко добавил, что Минск обеспокоен действиями стран НАТО, пытающихся «забрать западную Украину».
Ранее Путин сообщил, что переход России и Белоруссии на расчёты в национальных валютах с партнёрами даёт эффект.