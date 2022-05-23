Лукашенко рассказал о попытках стран Запада расчленить Украину

Страны Запада делают шаги по расчленению Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Натовцы концентрируют войска на западных рубежах (Союзного государства. — RT), есть неожиданные вещи на Украине. Нас, да и вас тоже это беспокоит. Они, политики, делают шаги, чтобы расчленить Украину», — приводит РИА Новости его слова.

Лукашенко добавил, что Минск обеспокоен действиями стран НАТО, пытающихся «забрать западную Украину».

Ранее Путин сообщил, что переход России и Белоруссии на расчёты в национальных валютах с партнёрами даёт эффект.