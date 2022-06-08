«Намеренно совершили поджог»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении украинскими националистами 50 тысяч тонн зерна

Боевики украинских нацбатов подожгли крупное хранилище зерна в порту Мариуполя, когда покидали его, заявили в Минобороны РФ. В результате пожара уничтожено более 50 тыс. тонн зерна. Также ведомство продолжает фиксировать случаи использования украинской стороной объектов переработки и хранения зерновых в военных целях: на территории элеваторов и хранилищ размещается бронетехника, артиллерия и комплексы РСЗО.

Боевики украинских вооружённых формирований уничтожили более 50 тыс. тонн зерна в порту Мариуполя, когда покидали его, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тыс. тонн зерна», — сказал представитель Минобороны.

«Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу истинное лицо киевского режима, который фактически применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа», — подчеркнул Мизинцев.

Он констатировал, что это происходит на фоне полной поддержки со стороны западных стран, а также истерии вокруг лживых обвинений в адрес России в создании продовольственного кризиса в мире.

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В Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию также заявили о многочисленных случаях использования украинскими подразделениями критически важных объектов переработки и хранения зерновых в военных целях. В частности, бронетехника, РСЗО и артиллерия размещаются на территории элеваторов, зерно- и картофелехранилищ, откуда ведётся обстрел близлежащих населённых пунктов.

«Цель подобных действий украинских националистов — спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины», — подчеркнули в Минобороны.

Обвинения в краже зерна

В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга 7 июня сообщил, что структуры организации не располагают данными для подтверждения заявлений Киева о «краже» Россией украинского зерна.

«Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Чёрному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

Ранее Владимир Путин, комментируя заявления о том, что РФ якобы на даёт вывозить зерно из украинских портов, назвал их блефом. По его словам, Москва не препятствует этому процессу. В интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» он добавил, что Украина должна разминировать акватории портов, а РФ гарантирует мирный проход судов.

«Можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна — Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту — это Украина заминировала», — сказал президент.

Наряду с этим Путин заявил, что зерно можно экспортировать через порты Азовского моря, а также через территории третьих стран: Румынии, Венгрии, Польши и Белоруссии. Президент отметил, что последний из перечисленных вариантов — наиболее простой в реализации, однако для этого потребуется снять с Минска санкции.

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Вместе с тем президент высказался об объёмах возможных поставок зерна с Украины. Он напомнил, что Киев заявил о готовности экспортировать 20 млн тонн зерна, тогда как общий объём производимой в мире пшеницы составляет около 800 млн тонн.

«Это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объёме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, — а это так и есть, это не наши данные, это данные ООН, — то это значит, что эти 20 млн тонн украинской пшеницы — это 0,5%, ни о чём», — сказал Путин.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 июня заявил, что морские порты Мариуполя и Бердянска приступили к работе в штатном режиме и готовы к погрузке зерна. Вопросы безопасного вывоза зерна с украинской территории также обсуждались в ходе переговоров Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара.