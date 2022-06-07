МО России: украинские националисты намеренно сожгли более 50 тысяч т зерна в порту Мариуполя

Украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тыс. т зерна», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, украинские власти фактически применяют методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа, заявили в Минобороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские специалисты 6 июня выезжают в Турцию, где пройдут переговоры по теме вывоза украинского зерна.

До этого президент России заявил, что зерно с Украины можно вывозить по шести направлениям, дешевле всего делать это через Белоруссию.