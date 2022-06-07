МО России: украинские националисты намеренно сожгли более 50 тысяч т зерна в порту Мариуполя

Короткая ссылка
Украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна. Об этом сообщили в Минобороны России.
МО России: украинские националисты намеренно сожгли более 50 тысяч т зерна в порту Мариуполя
  • РИА Новости

«Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тыс. т зерна», — говорится в сообщении ведомства. 

Таким образом, украинские власти фактически применяют методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа, заявили в Минобороны. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские специалисты 6 июня выезжают в Турцию, где пройдут переговоры по теме вывоза украинского зерна.

До этого президент России заявил, что зерно с Украины можно вывозить по шести направлениям, дешевле всего делать это через Белоруссию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить