Путин назвал самый дешёвый способ вывоза зерна с Украины

Зерно с Украины можно вывозить по шести направлениям, дешевле всего делать это через Белоруссию, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, вывозить зерно можно через украинские порты после их разминирования, через Румынию, Польшу, Венгрию и через подконтрольные России порты в Чёрном и Азовском морях.

«Самое простое — это вывоз с территории Белоруссии, самое дешёвое. Оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии», — сказал Путин в интервью для телеканала «Россия 24».

Он отметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко ставит вопрос именно таким образом.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Минска помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию при условии достижения компромиссов.