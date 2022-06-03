Путин назвал самый дешёвый способ вывоза зерна с Украины

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Зерно с Украины можно вывозить по шести направлениям, дешевле всего делать это через Белоруссию, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал самый дешёвый способ вывоза зерна с Украины
  • РИА Новости

По его словам, вывозить зерно можно через украинские порты после их разминирования, через Румынию, Польшу, Венгрию и через подконтрольные России порты в Чёрном и Азовском морях.

«Самое простое — это вывоз с территории Белоруссии, самое дешёвое. Оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии», — сказал Путин в интервью для телеканала «Россия 24».

Он отметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко ставит вопрос именно таким образом.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Минска помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию при условии достижения компромиссов.

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