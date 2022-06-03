Путин назвал самый дешёвый способ вывоза зерна с Украины
- РИА Новости
По его словам, вывозить зерно можно через украинские порты после их разминирования, через Румынию, Польшу, Венгрию и через подконтрольные России порты в Чёрном и Азовском морях.
«Самое простое — это вывоз с территории Белоруссии, самое дешёвое. Оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии», — сказал Путин в интервью для телеканала «Россия 24».
Он отметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко ставит вопрос именно таким образом.
Ранее Лукашенко заявил о готовности Минска помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию при условии достижения компромиссов.