ООН не подтвердила утверждения Киева о якобы краже Россией зерна

Офис Всемирной продовольственной программы ООН не подтвердил обвинения Киева в адрес России о якобы краже зерна.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы в контакте с офисом Всемирной продовольственной программы, они не подтверждают эти обвинения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил: заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом.

Украина должна разминировать подходы к портам, а РФ, со своей стороны, гарантирует мирный проход судов с зерном, пояснил он.