ООН не подтвердила утверждения Киева о якобы краже Россией зерна

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Офис Всемирной продовольственной программы ООН не подтвердил обвинения Киева в адрес России о якобы краже зерна.
ООН не подтвердила утверждения Киева о якобы краже Россией зерна
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Об этом заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. 

«Мы в контакте с офисом Всемирной продовольственной программы, они не подтверждают эти обвинения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил: заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом.

Украина должна разминировать подходы к портам, а РФ, со своей стороны, гарантирует мирный проход судов с зерном, пояснил он.

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