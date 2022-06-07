Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции меры для безопасного вывоза украинского зерна

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Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры для организации безопасного вывоза зерна с украинской территории. Об этом сообщило турецкое Минобороны.
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции меры для безопасного вывоза украинского зерна
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«В связи с продовольственным кризисом были подчёркнуты меры, которые можно принять для безопасной перевозки зерна, подсолнечника и другой сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Стороны также отметили необходимость скорейшего восстановления мира и стабильности на Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские специалисты 6 июня выезжают в Турцию, где пройдут переговоры по теме вывоза украинского зерна.

До этого президент России заявил, что зерно с Украины можно вывозить по шести направлениям, дешевле всего делать это через Белоруссию.

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