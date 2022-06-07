Минобороны России: Шойгу 7 июня провёл телефонный разговор с турецким коллегой Акаром
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии», — говорится в сообщении.
Шойгу и Акар обсудили вопросы безопасности судоходства в Чёрном море в контексте проблемы вывоза зерна с территории Украины.
Стороны отметили важность продолжения тесного взаимодействия стран в Сирии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита 8 июня в Турцию проведёт переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.