Лавров 8 июня обсудит с Чавушоглу перспективы возобновления переговоров с Украиной

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита 8 июня в Турцию проведёт переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Лавров 8 июня обсудит с Чавушоглу перспективы возобновления переговоров с Украиной
  • РИА Новости

«В ходе встречи предполагается детально проанализировать состояние и перспективы развития российско-турецких отношений, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», — говорится на сайте МИД России.

В частности, речь пойдёт об украинском кризисе, перспективах возобновления российско-украинских мирных переговоров.

«Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения», — добавили в российском ведомстве.

Ранее Лавров заявил, что российские специалисты 6 июня выезжают в Турцию, где пройдут переговоры по теме вывоза украинского зерна.

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