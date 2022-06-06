Лавров: специалисты России 6 июня выезжают в Турцию на переговоры по теме зерна

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские специалисты 6 июня выезжают в Турцию, где пройдут переговоры по теме вывоза украинского зерна.
Лавров: специалисты России 6 июня выезжают в Турцию на переговоры по теме зерна
  • РИА Новости

«Специалисты уже сегодня выезжают в Турцию. Завтра туда направляется моя делегация», — сказал глава МИД в ходе пресс-конференции.

Он выразил надежду, что в Турции удастся «подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент и которые зависят исключительно от тех, кто должен работать с Украиной».

Лавров добавил, что вывоз зерна зависит от тех, кто должен обязать Украину обеспечить разминирование её портов и кто обязан снять все препятствия для доставки, страхования, обслуживания тех судов, которые будут доставлять зерно и другие продовольственные товары в порты Европы и развивающихся стран.

Ранее власти Турции заявили, что рассчитывают определить механизм по вывозу украинского зерна в ходе визита Лаврова в Анкару 8 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить