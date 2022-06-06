Лавров: специалисты России 6 июня выезжают в Турцию на переговоры по теме зерна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские специалисты 6 июня выезжают в Турцию, где пройдут переговоры по теме вывоза украинского зерна.

«Специалисты уже сегодня выезжают в Турцию. Завтра туда направляется моя делегация», — сказал глава МИД в ходе пресс-конференции.

Он выразил надежду, что в Турции удастся «подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент и которые зависят исключительно от тех, кто должен работать с Украиной».

Лавров добавил, что вывоз зерна зависит от тех, кто должен обязать Украину обеспечить разминирование её портов и кто обязан снять все препятствия для доставки, страхования, обслуживания тех судов, которые будут доставлять зерно и другие продовольственные товары в порты Европы и развивающихся стран.

Ранее власти Турции заявили, что рассчитывают определить механизм по вывозу украинского зерна в ходе визита Лаврова в Анкару 8 июня.