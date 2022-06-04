В Турции заявили, что надеются определить механизм вывоза зерна в ходе визита Лаврова

Короткая ссылка
Власти Турции рассчитывают определить механизм по вывозу украинского зерна в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару 8 июня. Об этом заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын.
В Турции заявили, что надеются определить механизм вывоза зерна в ходе визита Лаврова
  • Gettyimages.ru
  • © Comstock

«В ходе визита господина Лаврова мы рассчитываем быстро разобраться с различными аспектами этого вопроса, принять решение и как можно скорее начать процесс в рамках определённого протокола и меморандума о взаимопонимании», — цитирует его газета STAR.

Он добавил, что в случае достижения договорённостей на начало процесса по вывозу зерна с украинской территории может потребоваться от трёх до пяти недель.

«Время играет против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку того коридора, выход судов. Поэтому чем раньше мы начнём, тем лучше», — заключил Калын.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров 8 июня посетит Анкару, где проведёт рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине и санкции.

В Кремле также сообщили, что Лавров в ходе переговоров в Турции обсудит вопросы вывоза украинского зерна

Кроме того, как сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов, в состав делегации в ходе визита Лаврова в Турцию также войдут военные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить