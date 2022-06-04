В Турции заявили, что надеются определить механизм вывоза зерна в ходе визита Лаврова

Власти Турции рассчитывают определить механизм по вывозу украинского зерна в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару 8 июня. Об этом заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын.

«В ходе визита господина Лаврова мы рассчитываем быстро разобраться с различными аспектами этого вопроса, принять решение и как можно скорее начать процесс в рамках определённого протокола и меморандума о взаимопонимании», — цитирует его газета STAR.

Он добавил, что в случае достижения договорённостей на начало процесса по вывозу зерна с украинской территории может потребоваться от трёх до пяти недель.

«Время играет против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку того коридора, выход судов. Поэтому чем раньше мы начнём, тем лучше», — заключил Калын.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров 8 июня посетит Анкару, где проведёт рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине и санкции.

В Кремле также сообщили, что Лавров в ходе переговоров в Турции обсудит вопросы вывоза украинского зерна.

Кроме того, как сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов, в состав делегации в ходе визита Лаврова в Турцию также войдут военные.