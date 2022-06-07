Советник председателя правительства ДНР Гагин рассказал о ситуации с вывозом зерна из Мариуполя

Советник председателя правительства ДНР Ян Гагин в стриме RT «Летучка» рассказал о ситуации с вывозом зерна из Мариуполя.

«По мариупольскому порту: Украина обвиняла Россию в том, что Россия блокирует вывоз зерна, провоцирует голод в Европе, на Украине. Но ВС России флот не блокировали — напротив, при отступлении украинские нацисты (когда они поняли, что положение безнадёжно) просто его подожгли. Десятки тонн кукурузы и прочего зерна просто сгорели, и сейчас эти кучи сгоревшего зерна, этого угля и пепла до сих пор лежат в порту, их можно увидеть», — сказал он.

Российский президент Владимир Путин ранее напомнил, что Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов.

Он также отметил, что заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом.