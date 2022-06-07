Искусственный кризис: как госсекретарь США обвинил Россию в шантаже по поводу украинского зерна

Россия занимается шантажом в ситуации с вывозом зерна с территории Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, РФ якобы препятствует экспорту продовольствия, чтобы добиться снятия западных санкций. Ранее Владимир Путин подчёркивал, что Москва не ставит условий для вывоза зерна с Украины, а сделать это можно через украинские порты после разминирования их акватории, через Бердянск и Мариуполь или по железной дороге через Белоруссию. Эксперты отмечают, что у Вашингтона нет легитимных оснований для обвинения РФ в шантаже после введения санкций в отношении Москвы.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен обвинил Россию в шантаже из-за ситуации с вывозом зерна с Украины. Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-мероприятия, посвящённого продовольственной безопасности.

«Президент Путин препятствует экспорту продовольствия и в агрессивной манере использует свою пропагандистскую машину, чтобы уклониться от ответственности или исказить восприятие в этом плане, в надежде тем самым заставить мир уступить ему и снять санкции. Проще говоря, это шантаж», — заявил Блинкен.

Госсекретарь также утверждает, что сейчас «российская военно-морская блокада» в Чёрном море препятствует отправке украинского урожая в привычные пункты назначения.

«Около 20 млн т пшеницы застряли в элеваторах под Одессой и на судах, в буквальном смысле заполненных зерном, которые не могут покинуть Одесский порт из-за российской блокады, — приводит его слова официальный сайт Госдепа. — Российские вооружённые силы захватили часть наиболее плодородных сельскохозяйственных угодий на Украине».

Энтони Блинкен

AP

© Alex Brandon

Кроме того, сославшись на «достоверные сообщения», опубликованные в одном из западных СМИ, Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы расхищает украинское экспортное зерно, чтобы продать его с выгодой для себя.

«Сейчас Россия приостановила также и экспорт своего продовольствия», — заявил Блинкен.

Зерновой вопрос

Западные политики в последние несколько недель добиваются вывоза зерна с территории Украины, где продолжается специальная военная операция. Причём представители США и стран ЕС обвиняют Россию в том, что она препятствует этому процессу.

В Москве неоднократно подчёркивали, что вывоз украинского зерна морским путём на данный момент невозможен из-за того, что акватории находящихся под контролем киевского режима портов остаются заминированными. Эту позицию во вторник, 7 июня, вновь озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Есть заявление президента РФ Владимира Путина, который сказал, что Украина должна разминировать подходы к портам. Это позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом, при необходимости даже с нашей помощью, проследовать в сторону международных вод», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что более чётких очертаний возможных договорённостей по вопросу вывоза зерна с Украины нет.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона отказалась одобрить экспорт сельхозпродукции через территорию Белоруссии.

«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно. — RT). Мы даже понимаем, какой объём. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», — заявил Зеленский.

На минувшей неделе о возможности поставок украинского зерна в порты стран Балтии транзитом через Белоруссию заявил президент республики Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

В пользу такого варианта высказывался и Владимир Путин, который назвал это самым простым решением данного вопроса. «Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии», — подчеркнул российский лидер в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

Президент также заявил, что Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов.

«Никаких условий, пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам. Обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Чёрному морям», — сказал Путин.

Порт Мариуполя

РИА Новости

Заявления о том, что российская сторона якобы блокирует зерно в портах Украины, — это блеф, добавил Путин. Комментируя ситуацию с мировым продовольственным кризисом, он отметил, что неблагоприятная обстановка на этом рынке начала складываться ещё в феврале 2020 года — задолго до начала спецоперации на Украине.

Однако затем США и Европа начали делать шаги, которые усугубили ситуацию в секторах продовольствия и производства удобрений, добавил президент.

«Россия здесь совершенно ни при чём. Наши партнёры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут, на кого бы свалить. Конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, глава Минсельхоза Украины Николай Сольский 7 июня заявил журналистам, что, если порты на Чёрном море останутся закрытыми, Киев сможет экспортировать не более 2 млн т зерна в месяц.

При этом фиксируются случаи, когда украинские военные сами намеренно уничтожают запасы продовольствия. Так, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин в стриме RT «Летучка» сообщил, что отступающие украинские боевики подожгли зерно, которое находилось в порту Мариуполя.

Позднее в Минобороны РФ уточнили, что речь идёт об уничтожении более 50 тыс. т продукции.

«Но ВС России флот не блокировали — напротив, при отступлении украинские нацисты (когда они поняли, что положение безнадёжно) просто его подожгли. Десятки тонн кукурузы и прочего зерна просто сгорели, и сейчас эти кучи сгоревшего зерна, этого угля и пепла до сих пор лежат в порту, их можно увидеть», — сказал Гагин.

Без морального права

Претензии и обвинения со стороны Блинкена в адрес России не имеют под собой оснований, особенно в контексте введённых против Москвы санкций, отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Шантажом является введение санкций, нелегитимных с точки зрения международного права, а вовсе не позиция Москвы. При чём здесь Россия? Она не обязана открывать одесский порт, для меня удивительно, что РФ ведёт об этом переговоры. У Украины есть много других маршрутов — пусть пользуются ими», — отметил эксперт.

Он добавил, что Россия имеет право реагировать на введённые ЕС и США санкции так, как считает нужным. При этом, если недопущение на мировой рынок хранящегося на Украине зерна способно вызвать голод, как об этом заявляют на Западе, очевидно, что проблема носит системный характер и не зависит от действий Москвы, подчеркнул политолог.

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«Что касается использования одесского порта: Зеленский ранее заявил, что не готов использовать ни территорию Белоруссии, ни мариупольский порт, ни бердянский. Почему тогда Россия должна идти им навстречу? Получается, что никто не хочет идти на уступки России, это должна делать она. А в противном случае это шантаж. В данном случае РФ заняла наиболее мягкую позицию из всех возможных: разминируйте порты, и корабли смогут из них выйти», — подчеркнул Брутер.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT отметил, что у властей США нет морального права заявлять о каком-либо шантаже со стороны РФ.

«Соединённые Штаты — это страна, которая давно вышла из правового поля и возвращаться туда, судя по всему, не собирается. Поэтому эти заявления можно признать политически ничтожными», — заявил эксперт.

Он также выразил мнение, что Вашингтон пытается переложить на Россию ответственность за продовольственный кризис, который выгоден американскому истеблишменту.

«США собираются с помощью продовольственного кризиса, искусственного и вызванного санкционной политикой Вашингтона, удушить ряд стран, чтобы получить беспрепятственный доступ к дешёвым ресурсам либо получить их бесплатно в обмен на продовольствие. В этом заключается замысел США, в котором собираются обвинить Россию», — пояснил политолог.

Мировому сообществу нужно противодействовать таким злонамеренным действиям со стороны США, Великобритании и отдельных стран ЕС, добавил Мухин.

«Нужно призвать их к порядку и не подчиняться разбойным требованиям, а вернуться к соблюдению международного права», — заключил политолог.