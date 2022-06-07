Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможностью вывоза украинского зерна из Одессы. По его словам, пока нет никаких очертаний возможных договорённостей по вывозу зерна.

При этом Песков напомнил, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости того, чтобы украинская сторона разминировала подходы к своим портам.

«Это позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом, при необходимости даже с нашей помощью, проследовать в сторону международных вод», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что пока нет более чётких очертаний возможных договорённостей по данной теме.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские специалисты 6 июня выезжают в Турцию, где пройдут переговоры по теме вывоза украинского зерна.

До этого президент России заявил, что зерно с Украины можно вывозить по шести направлениям, дешевле всего делать это через Белоруссию.