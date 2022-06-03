«Недальновидная политика»: Путин рассказал о роли США и ЕС в ухудшении ситуации в продовольственном секторе

Владимир Путин назвал обвинения в адрес России по поводу продовольственного кризиса в мире попыткой переложить проблему «с больной головы на здоровую» и подчеркнул, что к росту цен привела недальновидная политика США и Европы. Глава государства также назвал блефом заявления о том, что Москва якобы препятствует вывозу украинского зерна, и перечислил несколько способов решения этой проблемы.

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России по поводу ответственности за продовольственный кризис в мире — это попытка переложить проблему «с больной головы на здоровую». В интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину глава государства напомнил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия стала складываться задолго до начала российской спецоперации на Украине.

«Она начала складываться ещё с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели и нужно было восстанавливать мировую экономику», — отметил Путин.

Президент обратил внимание, что тогда власти США решили «пойти по пути вливания больших денежных средств» в поддержку населения и отдельных отраслей экономики — за неполных два года общий объём денежной массы в Соединённых Штатах вырос на 38,6%. Как напомнил Путин, американский министр финансов признала, что они совершили ошибку.

«Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей США, она никак не связана с действиями России на Украине. И это был первый шаг, очень серьёзный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего в гору пошли цены на продовольствие», — пояснил российский лидер.

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Кроме того, Путин отметил недальновидную политику европейских стран в сфере энергетики. По его словам, Запад начал спекулировать на естественной тревоге людей за состояние климата, продвигать «зелёную повестку» и принижать значение традиционных видов энергии.

«Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Местные власти перестали выдавать участки земли для расширения производства, сократили строительство специализированного транспорта, в том числе и трубопроводного. Всё это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат — повышение цен», — разъяснил президент.

Помимо этого, Европа не прислушалась к настоятельным просьбам Москвы сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа в европейские страны, заметил Путин. Рост цен на газ вызвал скачок цен на удобрения, после чего многие предприятия стали нерентабельными и закрылись, объём удобрений на мировом рынке резко упал, а цены выросли, пояснил он, заметив, что Россия предупреждала о таком сценарии.

Помимо этого, Европа и США после начала российской спецоперации стали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию на мировых рынках удобрений, заявил Путин. Он отметил, что такие действия — «абсолютно недальновидная политика, которая ведёт в тупик».

«От количества удобрений зависит урожайность. Как только стало ясно, что не будет наших удобрений на мировом рынке, сразу цены поползли и на удобрения, и на продовольствие, потому что если удобрений нет, то нет и нужного объёма производимой сельскохозяйственной продукции. Наши партнёры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут, на кого бы свалить, и, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом является Россия», — подчеркнул Путин.

Вывоз зерна с Украины

В ходе интервью Путин также назвал блефом заявления о том, что Москва якобы препятствует вывозу украинского зерна. Он напомнил, что вывозить продукт можно через порты, находящиеся под контролем Украины, подходы к которым заминировал Киев.

«Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют — и пожалуйста, пускай корабли, гружённые зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды... Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря, я об этом уже сказал», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он подтвердил, что Москва готова обеспечить вывоз зерна через подконтрольные России порты Азовского моря, создав необходимую логистику. Также Путин напомнил, что вывозить зерновые можно через Румынию, Венгрию и Польшу.

При этом самым простым способом Путин назвал вывоз через территорию Белоруссии.

«Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что оттуда — сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше, в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии... Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует», — пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что для вывоза зерна через контролируемые Россией порты Москва не намерена ставить никаких условий.

«Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Чёрному морям в любом направлении», — заявил Путин.