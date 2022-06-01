Рябков заявил о двойной игре Запада в вопросе разблокировки экспорта украинского зерна

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что западные страны ведут двойную игру по теме разблокировки украинских портов и экспорта зерна.
Рябков заявил о двойной игре Запада в вопросе разблокировки экспорта украинского зерна
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Об этом он сказал РИА Новости.

«Что касается Украины, то мы тоже понимаем в должной мере двойную игру, которую ведут наши западные оппоненты. Если украинские власти в своих геополитических целях, в попытке усилить внешнее воздействие на Россию не делают ничего для того, чтобы избавить соответствующие акватории от минной опасности, — ну, это вопрос их отношения к происходящему и вопрос диалога Запада с его клиентами в Киеве», — отметил Рябков.

Вместе с этим он добавил, что Россия со своей стороны готова сделать всё от неё зависящее, чтобы решить проблемы с поставками продовольствия.

«А если они серьёзно озабочены дестабилизацией продовольственных рынков, тогда первоочередным ходом с их стороны должно стать полное снятие любых препятствий для поставок таких видов продукции из России», — подчеркнул замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о готовности Москвы способствовать поиску вариантов по беспрепятственному экспорту зерновых.

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